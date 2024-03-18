В Татарстане не хватает 210 трактористов и работников шиномонтажа

Как ответили на запрос «Реального времени» в пресс-службе hh.ru, за последний месяц работодатели Татарстана разместили более 210 «дефицитных» сезонных вакансий — трактористов и работников шиномонтажа.

— За последний месяц работодатели Татарстана разместили более 120 новых вакансий для трактористов, а также более 90 вакансий для шиномонтажников, — отметили в пресс-службе.

Причем наибольшую доля вакансий и для трактористов, и для шиномонтажников разместили работодатели Казани.



— Так, для шиномонтажников в Казани размещена почти половина предложений о работе (48%), а для трактористов — 39% вакансий от всего объема в РТ, — рассказали в hh.ru.



В целом спрос на специалистов в городах Татарстана достаточно выраженный и падения количества вакансий год к году нет, подчеркнули в пресс-службе.

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