Семья Митрофановых стала третьими победителями автомобиля в конкурсе, посвященном Году семьи
Сегодня в телемарафоне ТНВ семья Митрофановых стали обладателями автомобиля Lada Vesta. Победителей поздравил ведущий трансляции в сообществе «Татарстан Алга» в сети «ВКонтакте».
Эльвина Митрофанова и ее супруг соблюли все правила участия в конкурсе, выложили фото и стали победителями. Их поздравил ведущий трансляции в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».
Ранее семья Хуснутдиновых стала вторыми обладателями автомобиля в конкурсе, посвященном Году семьи.
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