Новости общества

20:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Семья Митрофановых стала третьими победителями автомобиля в конкурсе, посвященном Году семьи

20:18, 17.03.2024

Сегодня в телемарафоне ТНВ семья Митрофановых стали обладателями автомобиля Lada Vesta. Победителей поздравил ведущий трансляции в сообществе «Татарстан Алга» в сети «ВКонтакте».

Эльвина Митрофанова и ее супруг соблюли все правила участия в конкурсе, выложили фото и стали победителями. Их поздравил ведущий трансляции в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Ранее семья Хуснутдиновых стала вторыми обладателями автомобиля в конкурсе, посвященном Году семьи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также