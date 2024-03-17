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Семья Хуснутдиновых стала вторыми обладателями автомобиля в конкурсе, посвященном Году семьи

13:25, 17.03.2024 1
Семья Хуснутдиновых стала вторыми обладателями автомобиля в конкурсе, посвященном Году семьи
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в телемарафоне ТНВ семья Хуснутдиновых стали обладателями автомобиля Lada Vesta.

Супруги из Лаишевского района выполнили все правила участия в конкурсе, выложили фото и стали победителями. Их поздравил ведущий трансляции в сообществе «Татарстан Алга» в сети «ВКонтакте».

Напомним, всего во второй день фотоконкурса #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченного к Году семьи-2024, приняли участие 28 458 фотографий, выложенных в период с 08:00 до 20:00

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:55
    Вот ведь счастливчики
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