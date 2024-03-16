Вторые победители фотоконкурса «Всей семьей на выборы»: семья Хуснутдиновых

Стала известна вторая татарстанская семья — победители фотоконкурса «Всей семьей на выборы» — это семья Хуснутдиновых. Семья живет в поселке Усады Лаишевского района, родители воспитывают двухлетнюю дочь, мама в декрете, а папа — самозанятый.

Всего во второй день фотоконкурса #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченного к Году семьи-2024, приняли участие 28 458 фотографий, выложенных в период с 08:00 до 20:00, а за 2 дня — более 47 тысяч фотографий. В ходе трансляции в сообществе «Татарстан Алга» в прямом эфире случайным образом был определен победитель.

Принять участие и выиграть один из трех автомобилей может каждая семья Республики Татарстан — завтра разыграют еще один автомобиль среди тех, кто в этот день выложил фото. Объявлены дополнительные специальные призы в нескольких номинациях — за самые необычные и интересные фото.