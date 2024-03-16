Рустам Минниханов раскритиковал четыре района Татарстана за отсутствие схем благоустройства дворов

В Татарстане ряд муниципальных районов не принял итоговые схемы работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Наш двор» по программе текущего года. Об этом сообщила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Она также доложила о мониторинге зимнего содержания общественных пространств и дворовых территорий. Наиля Зиннатуллина сообщила, что было осмотрено 255 общественных пространств. Оценка проводилась по одним и тем же критериям. Хорошее качество зимнего содержания демонстрируют Ютазинский, Зеленодольский и Алькеевский районы. Среднее качество содержания было отмечено в 27 районах республики. Неудовлетворительное качество содержания общественных пространств в зимний период показывают Пестречинский, Лениногорский, Камскоустьинский, Азнакаевский, Нурлатский районы.

Рустам Минниханов подчеркнул, что работа по формированию схем должна быть завершена в ближайшее время. Он также раскритиковал работу по зимнему содержанию территорий упомянутых районов. Совещание прошло под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова в режиме видео-конференц-связи со всеми районами. В совещании также принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В течение текущего года в Татарстане планируют обновить и построить более 30 общественных пространств. В настоящий момент на реализацию этих целей в республике выделено более 865 миллионов рублей. В рамках программы создания комфортной городской среды для татарстанцев общественные пространства обновятся не только в крупных городах региона.

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Разиль Самигуллин