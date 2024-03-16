В Казани планируют построить две школы на 3 000 учеников

В Кировском районе Казани планируют построить две школы на 1501 место каждая. Возведение учебных заведений решит проблему с нехваткой мест в районе ЖК «Волжская гавань». Об этом сообщает Управление архитектуры и градостроительства.

Одна школа должна появиться рядом с улицей Завокзальной, ее расположение запланировано на территории «Экорайон». Второе учебное заведение появится в районе улицы 32-й Военный городок. Обе школы будут находиться в транспортной доступности от жилого комплекса. Сроки реализации проекта в настоящее время неизвестны.

Ранее в Казани началось возведение еще одного общеобразовательного учреждения — на этот раз в жилом комплексе «Весна-2». Школа станет одним из трех образовательных учреждений, строительство которых будет завершено к 1 сентября.

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Разиль Самигуллин