В марте казанцы предпочитают отдыхать в Египте и ОАЭ

На лето популярные направления Казанцы выбирают с прямым вылетом Турцию и Египет. Об этом «Реальному времени» сообщила работник турагентства «SunTour» Алина Гумерова.

Также по словам турагента, рассматривают Объединенные Арабские Эмираты, но из-за сильной жары, летают туда меньше, чем зимой.

Помимо зарубежных стран, жители Казани выбирают внутренние направления такие как: Сочи, Дагестан, Калининград. Также бронируют отдых в Абхазии.

-Наши туристы выбирают туры с прямым вылетом в Турцию и Египет, потому что лететь от Казани не далеко. Также рассматривают Сочи, Дагестан и Калининград. Но больше всего раннее бронирование касается именно Египта и Турции. Выгодные цены и отдых, сейчас в приоритете, — рассказала корреспонденту «Реального времени» Алина Гумерова.

В марте спрос увеличился на туры в Египет и ОАЭ, по причине того, что в конце этого месяца и до мая в этих странах начинается сезон. Наблюдается комфортная погода для отдыха и купания.



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Нафиса Миннехузина