План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 39% — введено 1,240 млн кв. м жилой площади

В Доме Правительства Республики Татарстан Рустам Минниханов провел совещание, посвященное вопросам строительства. Стало известно, что на данный момент план по вводу жилья в регионе выполнен на 39%. В частности, введено 1,240 млн квадратных метров жилья.

Из запланированного объема коммерческого жилья сдано 6% — это 29 многоквартирных домов площадью 83,5 тысячи квадратных метров. По линии социальной ипотеки план выполнен на 27%. Из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сдано 13. Их суммарная площадь — 43,6 тысячи квадратных метров.

Также по линии индивидуального жилищного строительства сдано 8 245 домов площадью 1 миллион 113 тысяч квадратных метров, что составляет 74% от годового плана. Кроме того, в 2024 году в республике 621 ребенок-сирота должен получить жилье в рамках программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Ранее в министерстве строительства Татарстана состоялось заседание Общественного совета, на котором обсудили итоги реализации государственных программ за 2023 год и наметили планы на 2024-й.

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Разиль Самигуллин