В Казани задержан нетрезвый водитель из Туркменистана

Сегодня ночью напротив дома 46 по Мамадышскому тракту экипаж полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Казани остановил автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 27-летний уроженец Туркменистана с признаками алкогольного опьянения.

Водителя проверили на состояние опьянения прибором «АЛКОТЕКТОР», результат — 0,626 мг/л. На мужчину составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль поместили на специализированную охраняемую стоянку. Водителя и машину удалили из процесса движения, возможно, это спасло чью-то жизнь.

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