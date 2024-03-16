Агрофирма «Нур» получила 25 млн рублей государственной поддержки в рамках нацпроекта МСП

В Татарстане Агрофирма «Нур» из Тетюшского муниципального района привлекла льготное финансирование в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП). Гарантийный фонд Республики Татарстан предоставил поручительство на сумму 25 миллионов рублей.

Предприятие с почти 20-летней историей начало свою работу с восстановления убыточного производственного сельскохозяйственного кооператива в селе Малые Атряси. Сейчас это один из лидеров в Тетюшском районе по производству молока, мяса, зерновых и технических культур. Поголовье крупного рогатого скота составляет 420 голов, а посевная площадь — 4 500 га.



Поручительство было предоставлено в рамках продукта «Поддержка-2023». Его разработали для поддержки предпринимателей в условиях санкционного давления. Максимальная сумма поручительства составила 70 миллионов рублей, ставка по вознаграждению была снижена до 0,5%, а уплату вознаграждения можно было отсрочить на 6 месяцев.

Гарантийный фонд Республики Татарстан предоставляет поручительство по обязательствам предпринимателей, которые не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения кредита, но при этом имеют устойчивое финансовое положение.