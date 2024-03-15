Шоколад может подорожать на 15% из-за остановки заводов по переработке какао-бобов в Африке

Доктор экономических наук Вячеслав Чеглов считает, что оптовые и розничные цены на шоколад в России могут вырасти на 15%. Причина — остановка крупнейших заводов по переработке какао-бобов в странах Африки и резкий скачок цен на сырье. Однако эксперт предполагает, что производители постараются сдержать рост цен и могут изменить фасовку или рецептуру шоколада. Об этом сообщает «Газета.ru».

Чеглов также отметил, что настоящий шоколад давно стал деликатесом в России и не каждому доступен. А массовый продукт содержит мало какао-бобов и много вкусовых добавок. По его словам, массовый потребитель будет чаще покупать шоколадные батончики с различными вкусовыми добавками.

Экономист исключил снижение потребления шоколада в России на фоне роста цен и добавил, что это уже социально значимый товар. Он предположил, что магазины будут сдерживать рост цен.

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Разиль Самигуллин