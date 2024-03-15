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Аналитик Шнейдерман рассказал о прогнозе доллара и евро на следующую неделю

20:00, 15.03.2024

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман поделился прогнозом курса доллара и евро на ближайшую неделю. По мнению аналитика, доллар будет в диапазоне от 90 до 93 рублей, а евро — от 97 до 100 рублей. Об этом сообщает RT.

Шнейдерман отметил, что курсы доллара и евро будут зависеть от решения ЦБ России по ключевой ставке. Аналитик ожидает, что ставка сохранится на текущем уровне. Кроме того, со следующей недели начинается налоговый период, который может оказать поддержку рублю.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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