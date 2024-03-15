Минсельхоз РФ: аграрии России готовы к полевым работам

Как ответили на запрос интернет-изданию «Реальное время» в Минсельхозе РФ, российские аграрии готовы к проведению посевной. Сейчас готовность техники составляет 90%.

— В настоящее время готовность техники к проведению полевых работ составляет — тракторов — 90% (против 89,6% в 2023 году), сеялок — 88,9% (против 87,8% годом ранее), культиваторов — 91% (против 90,6% в прошлом году). На сегодняшний день информация о проблемах, связанных с поставками комплектующих и запасных частей для сельскохозяйственной техники, в Минсельхоз России не поступала, — отчитались в министерстве.

В ведомстве отметили, что для аграриев предусмотрен широкий спектр мер государственной поддержки. Среди них льготный лизинг и кредитование, а также инструменты Росагролизинга. Кроме того, утвержден план приобретения основных видов сельскохозяйственной техники на 2024 год и перечень товаров, которые будут ввозить по механизму параллельного импорта.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что у фермеров Татарстана нет проблем с основным оборудованием — тракторами. Но актуальным остается вопрос по специализированному оборудованию.

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