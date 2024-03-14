Половодье в Мордовии: подготовка к паводку и прогнозируемые зоны затопления

Жители краснослободского села Русское Маскино в Мордовии готовятся к половодью: запасают лекарства, продукты, оборудуют погреба. В населенном пункте паводок происходит каждый год, независимо от погодных условий. Здесь организована лодочная переправа и дежурят спасатели. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

О предстоящем паводке сообщили на пресс-конференции с представителями министерств и ведомств. Еще один населенный пункт, который часто затрагивает большая вода, — деревня Киселевка в Зубово-Полянском районе. Чаще, чем другие села, паводок затрагивает поселок Пушкино Ромодановского района.

При неблагоприятном развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта, 4,5 тысячи домов, где проживают 8 тысяч человек. МЧС по РМ подготовило 60 пунктов временного размещения, которые смогут принять более 7 тысяч человек. Все пункты получили акты готовности. Под водой могут оказаться 22 низководных моста, 18 участков автомобильных дорог и 28 участков железной дороги.

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Артем Гафаров