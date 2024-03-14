В Казани повысили значение максимальных размеров дохода граждан, претендующих на статус нуждающихся

Как стало известно «Реальному времени», в Казани повысили значения максимальных размеров дохода и стоимости имущества, которые учитываются при признании граждан нуждающимися в предоставлении жилья по договорам соцнайма на 2024 год.

Максимальный среднемесячный доход, который может приходиться на одного члена семьи или одиноко проживающего человека, составляет 50 000 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 45 403 руб.

В частности, максимальный размер стоимости имущества, который учитывается при налогообложении, для одиноко проживающего гражданина увеличен на 88 488 рублей и составил 2 396 322 рубля. Для семьи из двух человек повысился на 176 976 рублей и составил 4 792 644 рубля.

Сейчас максимальные размеры стоимости имущества следующие:

для одиноко проживающего гражданина — 2 396 322,0 руб.,

для семьи из двух человек — 4 792 644,0 руб.,

для семьи из трех человек — 7 188 966,0 руб.,

для семьи из четырех человек — 9 585 288,0 руб.,

для семьи из пяти человек — 11 981 610,0 руб.

Постановление подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров. Постановление будет действовать в 2024 году. Главам администраций четырех районов Казани поручили использовать эти значения при приеме граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилья из фонда социспользования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».