Центральный банк России поддержал запуск жилищных депозитов

Центральный банк поддержал запуск жилищных депозитов в России. Специальный вклад будет предназначен для накопления первоначального взноса по ипотеке. Вывести деньги с него можно будет только на погашение ссуды.

Банки ожидают, что ставки по этому вкладу будут выше, чем по обычным вкладам. Кроме того, депозит будет застрахован на сумму до 10 млн рублей, что больше, чем 1,4 млн по обычным вкладам.

Как отметил Виталий Костюкевич, директор департаменте розничных продуктов банка «Абсолют», новые вклады могут не перекрывать рост цен на недвижимость.

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Нафиса Миннехузина