Жители Татарстана примут участие в формировании комфортной городской среды

15 марта стартует голосование за проекты благоустройства общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В Татарстане с 2015 года в рамках этой программы обновили 225 парков, скверов и других территорий на сумму более 20,9 млрд рублей. Еще 42 проекта благоустройства в республике стали победителями конкурса малых городов и исторических поселений.

В 2023 году в Татарстане благоустроили 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей, а в 2024 году планируется обновить еще 64 территории на сумму 2,4 млрд рублей. Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов призвал жителей активно голосовать, чтобы как можно больше любимых мест отдыха в городах получили новое благоустройство.

Во время голосования в городах Татарстана будут работать волонтеры, которые расскажут о проекте и помогут жителям выбрать парки, скверы и набережные для благоустройства.

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