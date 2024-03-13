Ринат Садыков подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи

Итоги мероприятия подвел министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков. В интервью ведущей телеканала «Россия 24» он рассказал о целях и достижениях фестиваля, который проходил с 1 по 7 марта в Сочи.

— Огромная аудитория, которая приехала из других стран, увидела наше доброе отношение. Они, безусловно, увидели, что Россия дружелюбная страна, страна, которая готова идти на диалог и, более того, готова к развитию международных отношений. Как показывает практика, молодежь нашей страны, молодежь из-за рубежа — это та целевая аудитория, на которую сегодня и делается ставка. Через год, через два именно они будут выстраивать высокого уровня дипломатические отношения между нашими странами, — рассказал Садыков.

Напомним, что фестиваль посетил Владимир Путин и принял участие в его мероприятиях.

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