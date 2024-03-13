В Казани экипаж ДПС остановил автоледи с признаками алкогольного опьянения

Экипаж полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани остановил автомобиль Lada Granta, за рулем которого находилась женщина 1977 года рождения с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Установлено, что за период с 2023 по 2024 год автоледи привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 6 раз. Ее водительский стаж превышает 10 лет.

На нарушительницу составлен административный материал по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения). Женщина отстранена от управления транспортными средствами — возможно, тем самым спасена чья-то жизнь.

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Нафиса Миннехузина