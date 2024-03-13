Сегодня в Казани ожидается до +2 градусов
В среду, 13 марта, в Татарстане ожидается облачность, без осадков.
Днем в столице республики прогнозируется от -3 до +2 градусов. Ветер юго-западный 1 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -9 до +2 градусов. На дорогах будет скользко.
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