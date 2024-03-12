Госдума продлила эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по маркировке алкоголя, который ввозится на территорию России. Эксперимент проводится с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года.

По состоянию на 30 июня 2023 года в нем приняли участие Москва и Санкт-Петербург, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Смоленская области и Краснодарский край с Республикой Татарстан. В эксперименте задействовали 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций-импортеров.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете россиянам сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков. Теперь собственники жилья должны будут при заключении договора аренды соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин