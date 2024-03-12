Госдума запретила сдавать квартиры посуточно без счетчиков

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете россиянам сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков. Теперь собственники жилья должны будут при заключении договора аренды соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества.

Запрет касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. По мнению авторов, он должен закрепить статус посуточного найма жилья и защитить права соседей.

Ранее Госдума планировала рассмотреть законопроект о признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Данную инициативу выдвинули депутат нижней палаты Константин Затулин и сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.

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Разиль Самигуллин