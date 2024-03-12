На заводе в Кстовской промзоне потушили возгорание после атаки беспилотника

В Кстовской промзоне под Нижним Новгородом пожарные ликвидировали открытое возгорание на установке одного из заводов. Огонь охватил конструкцию после атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации от региональных властей, открытое горение было ликвидировано в 10.57. На данный момент сотрудники экстренных служб продолжают устранять последствия инцидента.

Ранее в поселке Родники Московской области произошел пожар на складе со стройматериалами. Предварительная площадь возгорания — 700 квадратных метров. Пострадавших нет.

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Разиль Самигуллин