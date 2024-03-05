Какие профессии на производстве считают привлекательными жители Казани
Исследовательская платформа «Авито. Работа» выяснила, что наиболее привлекательными специальностями на производстве для респондентов из Казани являются инженеры и операторы линий производства, оборудования, станков.
Специалисты сферы производства уже не первый год удерживают лидирующие позиции в рейтингах средних зарплатных предложений. Аналитики «Авито. Работы» соотнесли самые привлекательные и самые высокооплачиваемые профессии промышленного сегмента в Казани. Наиболее интересными опрошенные казанцы считают специальности инженера и оператора. А наиболее высокооплачиваемыми рабочими Казани, по данным платформы по итогам января 2024 года, стали автомеханики и монтажники.
Вот 10 самых привлекательных производственных профессий, по мнению казанцев:
- Инженер — 53% респондентов. Средняя предлагаемая зарплата — 74 759 рублей в месяц.
- Оператор линий производства, оборудования, станков — 27% респондентов. Средняя зарплата — 99 309 рублей.
- Логист — 24% респондентов. Средняя зарплата — 97 032 рубля.
- Монтажник — 15% респондентов. Средняя зарплата — 106 883 рубля.
- Сварщик — 14% респондентов. Средняя зарплата — 90 257 рублей.
- Автомеханик — 11% респондентов. Средняя зарплата — 109 649 рублей.
- Механик — 11% респондентов. Средняя зарплата — 68 286 рублей.
- Агроном — 9% респондентов. Средняя зарплата — 56 296 рублей.
- Машинист — 9% респондентов. Средняя зарплата — 65 053 рубля.
- Слесарь — 9% респондентов. Средняя зарплата — 76 608 рублей.
Зарплаты специалистов на производстве могут достигать и больших значений. Например, опытный оператор станков ЧПУ может получать от 194 000 рублей в месяц, а механикам предлагают 150 000—350 000 рублей ежемесячно.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым