Какие профессии на производстве считают привлекательными жители Казани

Исследовательская платформа «Авито. Работа» выяснила, что наиболее привлекательными специальностями на производстве для респондентов из Казани являются инженеры и операторы линий производства, оборудования, станков.



Специалисты сферы производства уже не первый год удерживают лидирующие позиции в рейтингах средних зарплатных предложений. Аналитики «Авито. Работы» соотнесли самые привлекательные и самые высокооплачиваемые профессии промышленного сегмента в Казани. Наиболее интересными опрошенные казанцы считают специальности инженера и оператора. А наиболее высокооплачиваемыми рабочими Казани, по данным платформы по итогам января 2024 года, стали автомеханики и монтажники.



Вот 10 самых привлекательных производственных профессий, по мнению казанцев:

Инженер — 53% респондентов. Средняя предлагаемая зарплата — 74 759 рублей в месяц. Оператор линий производства, оборудования, станков — 27% респондентов. Средняя зарплата — 99 309 рублей. Логист — 24% респондентов. Средняя зарплата — 97 032 рубля. Монтажник — 15% респондентов. Средняя зарплата — 106 883 рубля. Сварщик — 14% респондентов. Средняя зарплата — 90 257 рублей. Автомеханик — 11% респондентов. Средняя зарплата — 109 649 рублей. Механик — 11% респондентов. Средняя зарплата — 68 286 рублей. Агроном — 9% респондентов. Средняя зарплата — 56 296 рублей. Машинист — 9% респондентов. Средняя зарплата — 65 053 рубля. Слесарь — 9% респондентов. Средняя зарплата — 76 608 рублей.

Зарплаты специалистов на производстве могут достигать и больших значений. Например, опытный оператор станков ЧПУ может получать от 194 000 рублей в месяц, а механикам предлагают 150 000—350 000 рублей ежемесячно.

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Нафиса Миннехузина