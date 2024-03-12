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Биткоин и эфириум растут в цене

09:13, 12.03.2024

Согласно данным на 10.00 мск, стоимость биткоина составляет $71,9 тысячи, а цена эфира (Ethereum, ETH) — $4,04 тысячи. Курс Binance Coin равняется $538.

За последние 24 часа стоимость Toncoin выросла на 34,7%.

Ранее сообщалось, что, по данным companiesmarketcap, биткоин обошел серебро и стал восьмым активом в мировой экономике по уровню торговли. Его капитализация превысила 1,4 триллиона долларов после обновления исторического максимума. Крупнейшие активы — золото и акции компаний Microsoft и Apple.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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