В Татарстане внесут изменения в состав Комиссии по вопросам помилования

В Татарстане внесут изменения в состав Комиссии по вопросам помилования. Соответствующий указ был подписан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым 9 марта. Документ опубликован на портале правовой информации республики.

Согласно данному документу, из состава комиссии выводятся Рамиль Валеев и Рафил Нугманов. В должности членов комиссии вступают судьи в отставке Мусин Фанис и Хайруллин Марат. Также, согласно указу, излагается наименование должности члена комиссии Татьяны Забегиной в следующей редакции «учредитель благотворительного фонда «Родники мира».

Ранее комиссия по вопросам помилования Москвы рекомендовала президенту России Владимиру Путину отклонить прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

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Разиль Самигуллин