В казанских аптеках столкнулись с нехваткой лекарственного препарата «Калимейт»

«Реальное время» выяснило, что в Казани из аптек пропал лекарственный препарат «Калимейт», который используется для поддержания пациентов с больными почками.

Также, по данным СМИ, лекарство отсутствует в 58 регионах России. Помимо этого поставок «Калимейта» в казанские аптеки не предвидится.

В столице Татарстана этот лекарственный препарат есть в наличии только в двух аптеках. Начальная цена за упаковку — 1840 рублей.

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Нафиса Миннехузина