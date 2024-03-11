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Казанские волейболистки победили в Кубке России

09:59, 11.03.2024

Женский клуб по волейболу на снегу «Динамо Татарстан» выиграл Кубок России, одержав победу над командой «Локомотив» из Калининграда.

Соревнования завершились со счетом 2:0. Кроме кубка волейболистки получили денежный приз размером 750 тысяч рублей.

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Нафиса Миннехузина
СпортВолейбол Татарстан
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