В Казани водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

10 марта 2024 года в Казани произошло ДТП с участием водителя автомобиля Mercedes-Benz, который сбил пешехода и покинул место происшествия. Пострадавшая вызвала медиков, а инспекторы полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Казани установили личность водителя и задержали его.

Нарушителем оказался 25-летний водитель с 5-летним стажем вождения, который, по предварительной информации, сел за руль пьяным. После ДТП он также отказался проходить медицинское освидетельствование, и на него составлены административные материалы.

Пострадавшая женщина 1948 г.р. получила ушиб мягких тканей пальца правой стопы. После оказания медицинской помощи ее отпустили из больницы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина