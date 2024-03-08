В Казани на улице Хади Такташа во дворах домов проложили асфальт
«Реальное время» выяснило, что в Казани на улице Хади Такташа завершилась укладка асфальта во дворах домов 103 и 101. Выезд из дворов все еще закрыт.
Стоит отметить, что работы на объекте проводились с учетом всех современных требований к качеству дорожного покрытия. Для водителей был организован удобный объезд.
Знак «кирпич» все еще стоит на въездах во двор домов 103 и 101. Когда уберут знаки, неизвестно.
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