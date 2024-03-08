В Казани на улице Хади Такташа во дворах домов проложили асфальт

Фото: Реальное время

«Реальное время» выяснило, что в Казани на улице Хади Такташа завершилась укладка асфальта во дворах домов 103 и 101. Выезд из дворов все еще закрыт.

Стоит отметить, что работы на объекте проводились с учетом всех современных требований к качеству дорожного покрытия. Для водителей был организован удобный объезд.

Знак «кирпич» все еще стоит на въездах во двор домов 103 и 101. Когда уберут знаки, неизвестно.

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Нафиса Миннехузина