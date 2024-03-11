Туристы массово жалуются на отмены прямых рейсов из Египта в Москву
Российские туристы сообщают о массовых отменах прямых рейсов из Москвы в Египет и обратно, организованных туристической компанией Pegas Touristic.
Перед вылетом туристам неожиданно сообщают, что они полетят с пересадкой в Турции, где им придется ожидать стыковочный рейс.
Ранее в России возобновились полеты во Вьетнам. До пандемии это направление было одним из популярных для россиян.
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