Туристы массово жалуются на отмены прямых рейсов из Египта в Москву

Российские туристы сообщают о массовых отменах прямых рейсов из Москвы в Египет и обратно, организованных туристической компанией Pegas Touristic.

Перед вылетом туристам неожиданно сообщают, что они полетят с пересадкой в Турции, где им придется ожидать стыковочный рейс.

Ранее в России возобновились полеты во Вьетнам. До пандемии это направление было одним из популярных для россиян.

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Нафиса Миннехузина