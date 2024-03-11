Сегодня в Казани ожидается до -14 градусов

Фото: Реальное время

В понедельник, 11 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Днем в столице республики прогнозируется от -5 до -14 градусов. Ветер западный 1 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -8 до -16 градусов. На дорогах будет скользко.

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Нафиса Миннехузина