Экспорт продукции из Севастополя за 10 лет вырос почти в два раза

Экспорт продукции из Севастополя за 10 лет вырос почти в два раза. Суммарный объем вывоза продукции в 2023 году составил $28,5 млн, тогда как в 2014-м он составлял всего $15,9 млн. Об этом сообщает департамент экономического развития города.

Отмечается и изменение товарной структуры экспорта в сторону машиностроительных и химических изделий, текстиля и обуви. Также у Севастополя появились новые торговые партнеры: Азербайджан, Белоруссия и ЮАР. Десять лет назад основными контрагентами были Турция, Кипр и Индия.

Ранее сообщалось, что в начале текущего года был отмечен рост спроса на отдых в Крыму. Бронирований отдыха в январе и феврале стало в два раза больше, чем в предыдущем году. Отмечается, что уровень спроса откатился к показателям 2019 года. Россияне также стали чаще бронировать жилье на более поздние сроки, в том числе и на осень.

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Разиль Самигуллин