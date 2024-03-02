Популярность Крыма у туристов возвращается к показателям докризисного периода

В начале текущего года был отмечен рост спроса на отдых в Крыму. Бронирование отдыха в январе и февраля стало в два раза больше, чем в предыдущем году. Отмечается, что уровень спроса откатился к показателям 2019 года. Россияне также стали чаще бронировать жилье на более поздние сроки, в том числе и на осень.

Аналитики отмечают среди причин роста спроса низкие цены по сравнению с другими черноморскими курортами.

Также туристы стали более спокойно относиться к сообщениям о воздушной угрозе. Увеличение роста бронирований не гарантирует успешного сезона, однако внушает бизнесу оптимизм. В целом поток туристов в Крым может увеличиться на 30%. Ранее концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках представили на выставке «Россия».

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Разиль Самигуллин