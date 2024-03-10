В Казани в поселке Дербышки обрушился козырек магазина

В экстренные службы 10 марта в 16.24 мск поступило сообщение о том, что в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обрушился козырек магазина. На место сразу же выехали пожарные, кинологический расчет и спасатели.

По прибытии было установлено, что обрушение произошло в пристроенном к зданию козырьке на площади 75 квадратных метров. В данный момент спасатели разбирают завалы.

Люди под завалами не обнаружены. Пострадавших нет. К разбору завалов приступила тяжëлая техника от управляющей компании и подрядной организации.

Ранее после обрушения крыши пункта приема металла в Казани возбудили уголовное дело по инициативе прокуратуры по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Разиль Самигуллин