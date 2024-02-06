Новости общества

17:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

После обрушения крыши пункта приема металла возбудили уголовное дело

16:17, 06.02.2024
После обрушения крыши пункта приема металла возбудили уголовное дело
Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

После обрушения крыши пункта приема металла в Казани возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Дело возбуждено по инициативе прокуратуры по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

По данным СК, в результате происшествия погиб рабочий. В настоящее время проводится осмотр места обрушения, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование взято на контроль прокуратуры.

предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Обрушилась крыша здания ООО «Втормет» в Московском районе города. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за снега.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также