После обрушения крыши пункта приема металла возбудили уголовное дело
После обрушения крыши пункта приема металла в Казани возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Дело возбуждено по инициативе прокуратуры по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
По данным СК, в результате происшествия погиб рабочий. В настоящее время проводится осмотр места обрушения, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование взято на контроль прокуратуры.
Обрушилась крыша здания ООО «Втормет» в Московском районе города. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за снега.
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