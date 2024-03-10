Досрочное выездное голосование на выборах президента России началось в Буркина-Фасо
Досрочное выездное голосование на выборах президента России началось в Буркина-Фасо. В российское посольство пришли не только постоянно проживающие на территории иностранного государства, но и те, кто прибыл в Буркина-Фасо по работе.
Ранее сообщалось, что 25 февраля в России началось досрочное голосование на выборах президента страны, которое продлится до 14 марта. Сейчас проголосовать могут жители отдаленных районов России, а также экипажи судов, которые в основные дни голосования будут в плавании.
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