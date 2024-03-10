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Задержан нетрезвый водитель из Узбекистана на проспекте Победы в Казани

15:30, 10.03.2024

Экипаж ДПС задержал сегодня в 8.50 на проспекте Победы, 2 автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял 42-летний гражданин Узбекистана с признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя на состояние опьянения с помощью прибора «Алкотектор». Прибор показал 0,196 мг/л.

На нетрезвого водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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Нафиса Миннехузина
Авто Татарстан
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