Задержан нетрезвый водитель из Узбекистана на проспекте Победы в Казани
Экипаж ДПС задержал сегодня в 8.50 на проспекте Победы, 2 автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял 42-летний гражданин Узбекистана с признаками алкогольного опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя на состояние опьянения с помощью прибора «Алкотектор». Прибор показал 0,196 мг/л.
На нетрезвого водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
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