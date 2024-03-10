Более половины опрошенных татарстанцев любят отечественные сериалы

Более половины участников опроса «Реального времени», а именно 59%, положительно относятся к отечественным сериалам, в то время как 26% опрошенных выразили свою неприязнь к российской киноиндустрии.

Кроме того, некоторые участники опроса — 15% — признались в большей симпатии к зарубежным сериалам.

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Нафиса Миннехузина