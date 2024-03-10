В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами

В Литве остаются около 50 машин с российскими государственными номерами, которые могут конфисковать с 11 марта. Об этом сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене в эфире национального радио LRT.

По ее словам, это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Также существует вероятность, что еще какое-то количество автомобилей стоит на парковочных площадках.

Ранее литовская таможня сообщила, что автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта. В противном случае их конфискуют. Это не касается машин, которые едут в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение суток.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин