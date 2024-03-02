Российские автомобили в Литве должны покинуть страну до 11 марта

Литовская таможня сообщила, что автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта. В противном случае их конфискуют.

Это не касается машин, которые едут в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение суток.

Одним из условий пересечения границы является нахождение владельца автомобиля в салоне. Ранее сообщалось, что работа литовских пунктов пропуска на границе с Россией будет ограничена.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин