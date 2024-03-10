В Зеленодольске из-за неосторожности при приготовлении пищи пострадал мужчина

Вечером 9 марта в Зеленодольске на кухне квартиры по улице Баки Урманче произошел пожар. По прибытии пожарных подразделений было зафиксировано горение кухонной б/у мебели на площади 1 кв. метр.

Пострадавший — мужчина 1961 г.р. Он получил ожоги рук и ног загоревшимся маслом и был госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара — неосторожность при приготовлении пищи.

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Нафиса Миннехузина