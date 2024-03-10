Владислав Хадарин из Татарстана стал чемпионом России по слоуп-стайлу в сноуборде
Сноубордист из Татарстана Владислав Хадарин стал чемпионом России в новой олимпийской дисциплине «слоуп-стайл».
Соревнования прошли в Красноярске на территории кластера «Сопка» многофункционального спортивного комплекса «Академия зимних видов спорта». За звание чемпиона России в слоуп-стайле также боролись порядка 50 спортсменов.
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