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Михаил Мишустин присвоил главе Роскомнадзора по Татарстану чин госсоветника второго класса

09:03, 10.03.2024

Премьер-министр Михаил Мишустин присвоил руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан Юрию Никитину чин государственного советника Российской Федерации II класса.

Юрий Никитин возглавляет татарстанское управление с 11 мая 2023 года. До этого он проходил военную службу в органах безопасности, а затем занимал должность директора по обеспечению бизнеса АО «Силовые машины».

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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