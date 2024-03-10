Михаил Мишустин присвоил главе Роскомнадзора по Татарстану чин госсоветника второго класса
Премьер-министр Михаил Мишустин присвоил руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан Юрию Никитину чин государственного советника Российской Федерации II класса.
Юрий Никитин возглавляет татарстанское управление с 11 мая 2023 года. До этого он проходил военную службу в органах безопасности, а затем занимал должность директора по обеспечению бизнеса АО «Силовые машины».
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