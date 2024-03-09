Казанцам рассказали как проходит подготовка к празднику рамазан

Казанцам рассказали как пройдет подготовка в Казани к празднику рамазан. Так в мечети Сулейман после капитального ремонта на Ифтар во время уразы будут приглашать по 100 человек в день. В республике также начался марафон «Рамазан — месяц добрых дел» в рамках него каждый желающий может обратиться в благотворительный фонд «Закят» за помощью или же оказать ее нуждающимся. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Также генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов рассказал о планах организации в рамках предстоящего праздника. Он отметил, что в лечении и реабилитации будет оказана помощь 20 детям с различными диагнозами, и 20 взрослых будут поддержаны финансовой помощью. Он добавил, что на протяжении всего месяца рамадан планируется раздача продуктовых наборов как минимум для 500 нуждающихся семей.

Продолжается конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест в честь праздника Рамадан. Победителю конкурса будет вручена путевка в хадж. 12 по счету республиканский Ифтар состоится 29 марта в Казань Экспо, на его площадке планируется собрать 12 тысяч человек. Пост продлится до 9 апреля.

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Разиль Самигуллин