В Альметьевске в микрорайоне Урсале произошел пожар

В Альметьевске в микрорайоне Урсале произошел пожар. Житель города сообщили о возгорании здания на территории частного дома на выезде из микрорайона. На место происшествия уже прибыли пожарные, огонь не успел перекинуться на жилое помещение.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее сообщалось, что на Оренбургском тракте в Казани в Танковом училище произошел пожар. Возгорание возникло на территории, площадь и информация о пострадавших уточняется.

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Разиль Самигуллин