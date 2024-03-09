Российские и советские космонавты поделились воспоминаниями о Юрии Гагарине

Российские и советские космонавты поделились воспоминаниями о Юрии Гагарине. 90 лет назад родился первый в мире космонавт, Юрий Гагарин. Освоив космическое пространство, он открыл новую эру в истории человечества. Об этом сообщает издание RT.

После своего легендарного полета Гагарин посетил около 30 стран и до сих пор остается одной из самых известных личностей в России. Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Маленченко поделился своими мыслями о Юрии Гагарине.

По его словам, первый человек в космосе позвал человечество в неизведанное. Профессия космонавта получила активное развитие благодаря ему. В школьные годы Юрия Маленченко заинтересовали космические исследования, и он узнал о полете Гагарина, который вызвал восхищение, любопытство и радость.

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Разиль Самигуллин