В бета-версию браузера Google Chrome встроили функцию превращения веб-страниц в PWA-приложения

В бета-версии браузера Google Chrome Canary 124 появилась функция, которая позволяет пользователям преобразовывать любые веб-страницы в PWA (Progressive Web Apps). Нововведение обнаружил пользователь под псевдонимом Leopeva64. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сейчас эта функция находится на стадии разработки, поэтому доступна не всем пользователям. Компания Google планирует постепенно отказаться от поддержки традиционных приложений Chrome в пользу PWA. Уже сейчас некоторые популярные платформы, такие как YouTube и Reddit, предлагают пользователям установку PWA.

Актуальные версии браузера — 122 для стабильной сборки и 123 для следующей, в которой появится новый PDF-ридер для Android, медиаплеер в стиле Android для настольных операционных систем и функция совместного использования групп вкладок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина