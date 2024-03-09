Правительство поддержало создание трех новых и расширение двух действующих Особых экономических зон

Правительство России поддержало инициативу по созданию трех новых и расширению двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ). Инвестиции в новые ОЭЗ составят почти 59 млрд рублей, будет создано порядка 10 000 рабочих мест. Расширение ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях дополнительно привлечет еще около 50 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Особые экономические зоны появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.

Ранее сообщалось, что на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах, была поддержана идея о создание двух новых промышленно-производственных ОЭЗ.

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Разиль Самигуллин