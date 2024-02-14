В России появятся две новые промышленно-производственные ОЭЗ

На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, поддержано создание двух новых промышленно-производственных ОЭЗ. Одно из них появится в Республике Мордовия.

По словам Юрия Трутнева, на территории страны действует 50 ОЭЗ, общий объем инвестиций по проектам составляет 6,2 трлн рублей, из которых 1,2 трлн уже осуществлено. «Планируемые к реализации проекты в будущих новых ОЭЗ имеют большое значение для развития экономики нашей страны. В их числе — производство высокотехнологичных деталей для турбомашин, производство оптоволокна, а также отечественных канатных дорог», — заявил он.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что положительный бюджетный эффект от работы ОЭЗ по итогам трех кварталов 2023 года оценивается более чем в 57 млрд рублей. На 329 млрд рублей господдержки пришлось более 386 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. Новая ОЭЗ «Система» в Саранске и Лямбирском районе Республики Мордовия охватит ряд высокотехнологичных проектов. Планируется, что резиденты создадут более 760 новых рабочих мест.

«Сейчас ключевая задача — обеспечение технологического суверенитета России. Мордовия проводит большую работу по созданию комфортных условий для инвесторов в республике. Создание особой экономической зоны — важнейший механизм. Будем поддерживать импортозамещающие проекты именно в сферах высокотехнологичного производства», — прокомментировал глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Кроме того, ОЭЗ будет создан в Тверской области. Также одобрено увеличение площади трех действующих промышленно-производственных ОЭЗ — «Липецк», «Калуга» и «Узловая» в Тульской области, а также ТОР «Володарск» в Нижегородской области.

Напомним, 14 февраля зампред правительства Марий Эл Дмитрий Троицкий побывал в ОЭЗ «Алабуга». Делегация Марий Эл посетила ОЭЗ «Алабуга» и КИП «Мастер» с целью создания особой экономической зоны на территории своей республики.

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Разил Самигуллин